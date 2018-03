Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 febbraio 2018 11.25 23 febbraio 2018 - 11:25

La mattinata si conferma in ribasso alla borsa svizzera: alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 8916,05 punti, in flessione dello 0,57% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,53% a 10'267,78 punti.

Il mercato elvetico si appresta a concludere una settimana attendista, in cui è mancato un indirizzo preciso. L'ultima dichiarazione importante è quella del presidente della Federal Reserve di Dallas, Robert Kaplan, che ha detto di prevedere tre rialzi di tassi quest'anno.

Sul fronte congiunturale non è prevista negli Stati Uniti la pubblicazione di alcun dato importante. Nell'Eurozona è stato confermato il rallentamento dell'inflazione.

In Svizzera i riflettori sono puntati su Swiss Re (+2,19%) e su Sika (-1,80%), che hanno pubblicato i conti 2017. La compagnia di riassicurazione ha sorpreso in bene gli analisti e particolarmente apprezzato è stato l'aumento del dividendo.

Dopo una buona partenza Sika è invece andata calando; gli operatori parlano di realizzi di guadagno, dopo che l'azienda ha fornito quanto ci si aspettava da lei. Male orientati sono pure altri valori sensibili ai cicli economici come ABB (-0,60%), Adecco (-0,11%), Geberit (-0,91%) e LafargeHolcim (-0,04%). Nel segmento del lusso Swatch (-0,74%) è quasi perfettamente in linea con Richemont (-0,76%).

Nel segmento assicurativo Swiss Life (+0,15%) si fa preferire a Zurich (+0,03%). I bancari UBS (-0,69%), Credit Suisse (-0,83%) - che in autunno sarà sotto processo in Francia per frode fiscale - e Julius Bär (-0,81%) seguono per contro la tendenza al ribasso già manifestatasi nello stesso settore a Wall Street.

Non aiutano il listino i pesi massimi difensivi Nestlé (-0,40%), Novartis (-0,83%) e Roche (-0,96%).

Nel mercato allargato si sta mettendo in luce Also (+3,95%), che ha aumentato gli obiettivi per il 2018. Temenos (-2,47%) continua a subire l'incertezza dovuta all'acquisizione della britannica Fidessa. Wisekey (+4,00%) ha informato sull'andamento degli affari, mentre Liechtensteinische Landesbank (+0,59%) ha fatto sapere che intende rilevare una società di fondi con sede a Zurigo.

