20 febbraio 2018

Mini-rimbalzo pomeridiano per la borsa svizzera, che come gli altri mercati europei fatica oggi ad assumere un orientamento chiaro. Alle 15.15 l'indice dei valori guida SMI segnava 8927,73 punti, in progressione dello 0,21% rispetto a ieri.

Il listino globale SPI guadagnava lo 0,16% a 10'276,75 punti.

Chi ritiene che le piazze del Vecchio continente siano al traino di Wall Street oggi si è sentito confermato nella sua opinione: l'assenza di impulsi ha fatto sì che i corsi si siano mossi in modo almeno apparentemente casuale.

Sul fronte interno Swatch (+0,59%), appare meno tonica che in mattinata, quando era arrivata a guadagnare il 2% sulla scia delle buone cifre sull'export orologiero in gennaio. Nello stesso segmento del lusso fin da subito meno ispirata è apparsa Richemont -0,02%).

Adecco (+0,35%) ha annunciato l'acquisizione di una società americana, mentre LafargeHolcim (+0,81%) approfitta delle buone cifre pubblicate dal concorrente tedesco HeidelbergCement. Hanno guadagnato terreno pure altri valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (+0,43%), Geberit (+0,90%) e Sika (+1,51%).

La prospettiva di un aumento dei tassi di interesse favorisce i titoli finanziari. Tutti con il segno più si mostrano i bancari UBS (+0,65%), Credit Suisse (+0,40%) e Julius Bär (+0,03%). Ancora più dinamico è il comparto assicurativo, con Swiss Re (+1,43%) un passo davanti a Zurich (+0,52%) e Swiss Life (+0,59%).

Frenano il listino Nestlé (-0,29%) e Roche (-0,36%), mentre è in recupero il terzo peso massimo difensivo, Novartis (+0,18%).

Nel mercato allargato gli occhi rimangono puntati su Temenos (-5,95%), che ha annunciato trattative in vista di una importante acquisizione nell'area di Londra. Walter Meier (-3,90%) ha presentato i conti 2017. Oerlikon (+2,49%) ha fatto sapere di aver firmato un contratto con Boeing, mentre Leclanché (+1,57%) ha ottenuto un'ordinazione in Germania in collaborazione con il gruppo italiano Enel.

