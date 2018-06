Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 giugno 2018 16.04 05 giugno 2018 - 16:04

La Borsa svizzera continua a mantenersi in territorio negativo anche nel pomeriggio, incrementando le perdite. L'indice dei valori guida SMI scende dello 0,58% a 8'584,45 punti e quello allargato SPI dello 0,32% a 10'326,65 punti.

Sul listino pesa Roche (-2,09%). L'agenzia americana per i farmaci FDA ha concesso il procedimento accelerato per il medicinale Hemlibra del gigante farmaceutico basilese per il trattamento contro l'emofilia A senza fattore inibitore VII nei bambini e negli adulti. Gli altri due pesi massimi Novartis e Nestlé cedono rispettivamente lo 0,54% e lo 0,21%.

Givaudan registra un calo dello 0,90% dopo una raccomandazione negativa di Goldman Sachs formulata a causa dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime e del rallentamento della crescita.

Tutti in negativo i titoli assicurativi: Swiss Life perde lo 0,89%, Zurich lo 0,20% e Swiss Re lo 0,27%. Male anche i bancari: Credit Suisse scende dell'1,03%, UBS dell'1,52% e Julius Bär dello 0,67%.

Per quanto riguarda i titoli ciclici: in progressione sono ABB (+0,09%), Geberit (+0,44%), LafargeHolcim (+0,08%) e Sika (+1,19%). In calo resta invece Adecco (-0,10%).

Neuer Inhalt Horizontal Line