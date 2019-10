La borsa svizzera sta salendo di tono: intorno alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 9977,84 punti, in progressione dello 0,76% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,59% a 12'125,24 punti.

Il mercato è sostenuto dalla speranza di passi avanti nei colloqui in corso a Washington fra rappresentanti di Stati Uniti e Cina in merito alla vertenza commerciale fra i due paesi. Con l'avvicinarsi del fine settimana sta comunque calando la propensione al rischio da parte degli investitori.

Per quanto riguarda i singoli titoli si stanno mettendo in luce i bancari UBS (+2,57%) e Credit Suisse (+2,41%). Dinamici si stanno rivelando anche i valori più sensibili alla congiuntura quali ABB (+1,49%) e LafargeHolcim (+1,46%). In ordine sparso si muovono per contro i pesi massimi difensivi Nestlé (-0,61%), Novartis (+0,95%) e Roche (+0,50%). SGS (+3,03%) beneficia di una raccomandazione di Vontobel.

