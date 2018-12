Borsa svizzera: partenza in crescita

Avvio di contrattazioni in crescita stamane per la Borsa svizzera, dopo le sensibili perdite di ieri: verso le 09.10, l'indice SMI delle blue chip guadagnava l'1,14% a 8289,36 punti. L'indice completo SPI saliva dell'1.01% a 9673,87 punti.

Dopo una seduta altamente volatile, Wall Street ha chiuso in territorio positivo ieri sera. Il Dow Jones è salito dell'1,12% a 23.134,09 punti, il Nasdaq dello 0,38% a 6.579,49 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,83% a 2.488,16 punti.

La Borsa di Tokyo ha terminato invece l'ultima seduta dell'anno in lieve ribasso, con prese di guadagno da parte degli investitori dopo il consistente rialzo di ieri. Il Nikkei ha ceduto lo 0,31%, a quota 20.014,77, lasciando sul terreno 62 punti. Per l'intero 2018 l'indice di riferimento ha registrato una perdita per la prima volta in 7 anni.

Per quanto attiene agli altri mercati europei, a Milano l'indice Ftse Mib guadagnava lo 0,9% a quota 18.226 punti. A Parigi, il CAC 40 dello 0,93% a 4.641,05 punti. In crescita anche Francoforte con Dax in progressione dello 0,68% a 10.452,02 punti. Infine a Londra, il Ftse 100 saliva dello 0,94% a 6.646,28 punti.

Neuer Inhalt Horizontal Line