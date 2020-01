La Borsa svizzera, dopo un avvio negativo, continua a riprendere quota: a circa due ore dalla chiusura l'indice SMI dei principali titoli segna una progressione dello 0,60% a 10'739,76 punti, mentre l'indice complessivo SPI sale dello 0,55% a quota 13'011,63.

I mercati rimbalzano dopo le forte perdite della vigilia con i timori per gli effetti sull'economia globale per il propagarsi del coronavirus. In Europa poi si guarda all'appuntamento della Brexit fissata per il 31 gennaio.

Sul fronte interno, la pubblicazione del commercio estero elvetico nel 2019 e i risultati di SGS (+3,53%) stanno trascinando il listino verso l'alto.

Tutti in positivo i pesi massimi difensivi Roche (+0,71%), Nestlé (+0,52%) e soprattutto Novartis (+1,44%), che domani pubblicherà i suoi risultati. Tra i bancari, Credit Suisse (-0,67%) è particolarmente in difficoltà, ma anche UBS (-0,04%) rimane al di sotto della linea di demarcazione.

Virano invece in positivo i titoli del lusso, con Swatch (+0,12%) che però fa più fatica di Richemont (+0,27%). Oggi sono stati pubblicati i dati relativi alle esportazioni orologiere nel 2019, in aumento del 2,4% a 21,7 miliardi di franchi.

Particolarmente tonici invece gli assicurativi, con Swiss Life (+1,08%) e Zurich (+1,02%) che però non tengono il passo di Swiss Re (+1,43%).

Sul mercato allargato, AMS (+0,45%) ha deciso di vendere tutte le azioni proprie che possiede. Stadler Rail (+0,34%) ha invece sottoscritto un contratto per la costruzione di 42 convogli della metropolitana di Newcastle, in Gran Bretagna.

