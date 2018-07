Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 luglio 2018 15.19 09 luglio 2018 - 15:19

Prosegue l'andamento positivo della Borsa svizzera: alle ore 15.10 l'indice SMI dei principali titoli è in rialzo dello 0.39% a 8'731.31 punti. Andamento analogo per il listino completo SPI, che sale dello 0.46% a quota 10'465.42.

In una giornata priva di notizie provenienti dalle società quotate allo SMI, si segnalano i rialzi di ABB (+0.90%), Adecco (+0.34%), CS Group (+0.44%), Geberit (+1.32%), Givaudan (+0.86%), Julius Bär (+1.31%), Lonza (+2.00%), Novartis (+0.07%), Richemont (+1.48%), Roche (+0.76%), SGS (+0.72%), Sika (+0.93%), Swatch Group (+1.57%), Swiss Life (+0.76%), Swiss RE (+0.21%) e Zurich Insurance (+0.47%).

Al momento sono in controtendenza Nestlé (-0.13%), Swisscom (-0.59%) e UBS (-0.69%), mentre Lafargeholcim è invariata.

Sul mercato allargato, Blackstone Resources, che ha fatto oggi il suo esordio in borsa, si attesta a 12.50, meno quindi del prezzo di riferimento fissato a 13,50 franchi.

Oerlikon guadagna da parte sua lo 0.76%. Il gruppo industriale svittese ha indicato stamane di aver deciso di rinviare l'entrata in borsa dell'unità specializzata in sistemi di trasmissione GrazianoFairfield (ex Drive Systems). Inizialmente prevista l'11 luglio, questa è stata posticipata a data da stabilirsi poiché le condizioni del mercato non sono attualmente favorevoli.

Neuer Inhalt Horizontal Line