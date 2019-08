Continua la giornata in rosso della Borsa svizzera. Alle 15:00 circa l'indice dei titoli guida SMI perdeva l'1,78% a 9'629,00 punti, quello allargato SPI l'1,75% a 11'728,46.

Sul mercato elvetico - così come su tutti quelli europei - continuano a pesare i timori legati all'inasprimento delle tensioni fra Stati Uniti e Cina sul fronte del commercio globale. Il tutto è legato alle dichiarazioni fatte la settimana scorsa dal presidente americano Donald Trump, che ha annunciato l'intenzione di imporre nuovi dazi da settembre.

Intanto lo yuan supera per la prima volta dal 2008 la soglia di 7 sul dollaro, con il mercato che scommette sulla disponibilità della Cina di lasciar svalutare la propria moneta per rispondere alla guerra commerciale lanciata dagli Stati Uniti.

Secondo il governatore della Banca Centrale Cinese, Yi Gang, la Cina non cercherà comunque una svalutazione competitiva della sua valuta e non userà il mercato valutario come strumento per far fronte alle dispute commerciali. Incertezza viene anche creata dalle continue proteste a Hong Kong, che affossano in tutta Europa il settore del lusso.

Come già in mattinata, nessuna delle blue chip elvetiche risulta attualmente in positivo: a fare "meno peggio" è Swisscom, in calo dello 0,48%. Molto male invece Richemont (-6,21%), Swatch (-4,43%) e LafargeHolcim (-3,44%).

