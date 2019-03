La Borsa svizzera, avviata in positivo, ha continuato a muoversi al di sopra della linea di demarcazione anche nel pomeriggio incrementando i guadagni spinta dall'avvio al rialzo di Wall Street.

Verso le 15.30 l'indice dei valori guida SMI progrediva dello 0,90% a 9'388,84 punti e quello allargato SPI dello 0,97% a 11'145,35 punti.

Dagli Usa sono nel frattempo giunti i dati di febbraio sulle costruzioni di case nuove che risultano in calo dell'8,7%. La flessione è la maggiore degli ultimi otto mesi. In diminuzione è anche la fiducia dei consumatori americani, misurata dal Conference Board, che in marzo è calata a 124,1 da 131,4 di febbraio. Il dato è sotto le attese degli analisti, che scommettevano su 132,5.

Sul fronte interno a sostenere il listino principale sono i pesi massimi difensivi che segnano incrementi superiori all'1%: Nestlé cresce dell'1,04% , Roche e Novartis progrediscono rispettivamente dell'1,58% e dell'1,84%.

