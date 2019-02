La Borsa svizzera rimane positiva nel primo pomeriggio con l'indice SMI dei principali titoli che a due ore circa dalla chiusura segna una lieve progressione dello 0,17% a 9'349,68 punti, mentre l'indice complessivo SPI sale dello 0,11% a quota 10'937,46.

I mercati guardano con relativa fiducia al secondo giorno di confronto sui dazi in corso a Washington fra rappresentanti dei governi americano e cinese, mentre al momento non ha prodotto particolari riflessi il dato in calo dell'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese in Germania.

Sulla piazza zurighese l'attenzione è puntata su Sika, che stamane ha annunciato risultati 2018 da record, con un utile netto in aumento del 5,9% a 687,1 milioni di franchi. In borsa il titolo sta allungando del 3,94%.

Sui listini pesano il gigante dell'alimentare Nestlé (-0,95%), il colosso della farmaceutica Novartis (-0,15%) e anche la concorrente Roche (-0,09%)

In forte progressione, tra i bancari, Julius Bär (+2,26%), seguita da UBS (+0,81%) e Credit Suisse (+0,38%). Nello stesso comparto finanziario, gli assicurativi Zurich Insurance (+0,34%), Swiss RE (+1,02%) e Swiss Life (+0,99%) sono tutti di segno positivo. Decisamente in rialzo anche il segmento del lusso, con Swatch che sale dell'1,32% e Richemont dello 0,90%.

Sul mercato allargato Cembra Money Bank, che ha registrato nel 2018 una crescita di tutte le sue linee di attività, sta salendo dell'1,63%. In leggera progressione (+0,16%) anche Komax, dopo l'annuncio dell'acquisizione della società americana Artos Engineering.

