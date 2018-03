Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 marzo 2018 9.24 02 marzo 2018 - 09:24

Apertura in ribasso per la borsa svizzera: alle 9.21 l'indice dei valori guida SMI segnava 8726,23 punti, in flessione dello 0,75% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,79% a 10'041,22 punti.

Il movimento fa seguito all'arretramento di Wall Street (Dow Jones -1,73% a 24'596,93 punti e Nasdaq -1,27% a 7180,56 punti) e delle borse asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -2,50% a 21'181,64 punti).

Anche le altre piazze europee hanno avviato le contrattazioni deboli: nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax -1,14% a 12'051,89 punti), Parigi (Cac 40 -0,75% a 5223,14 punti), Londra (Ftse-100 -0,56% a 7135,11 punti) e Milano (Ftse Mib -0,74% a 22'283 punti).

Neuer Inhalt Horizontal Line