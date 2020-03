L'effetto è psichedelico in questi giorni in borsa.

Apertura in forte ribasso per la borsa svizzera: il calcolo dell'indice SMI non è ancora disponibile, ma sulla base degli arretramenti dei singoli titoli è evidente una flessione importante.

Il mercato è influenzato dalle chiusure negative delle borse asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -1,68% a 16'726,55 punti). "Si continuerà a stare sulle montagne russe, con una tendenza verso il basso", ha commentato un operatore. Il continuo su e giù dei corsi rende insicuri gli investitori: torneranno solo quando la situazione si sarà stabilizzata, ritengono in molti.

Anche le altre piazze europee hanno avviato le contrattazioni deboli: nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax -3,64% a 8613 punti punti), Parigi (Cac 40 -2,15% a 3905,53 punti), Londra (Ftse-100 -2,61% a 5156 punti) e Milano (Ftse Mib -2,16% a 14'987 punti).

Neuer Inhalt Horizontal Line