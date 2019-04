Avvio di seduta positivo per la Borsa svizzera, con l'indice SMI dei principali titoli che dopo i primi scambi segna un rialzo dello 0,40% a 9.673,74 punti, mentre l'indice complessivo SPI sale dello 0,37% a quota 9.673,74.

In luce Credit Suisse, che stamane ha annunciato risultati trimestrali in forte crescita: il titolo sta progredendo del 3,07%, trascinando con sé anche UBS (+1,12%).

Le Borse europee hanno aperto deboli e per lo più in territorio negativo. La Borsa di Milano perdeva nei primi scambi lo 0,34%. Nel resto del Continente, Londra cedeva lo 0,2%, Francoforte era piatta, Parigi e Madrid perdevano rispettivamente lo 0,26% e lo 0,28%.

Ieri, la Borsa di Wall Street ha chiuso gli scambi in rialzo: il Nasdaq ha guadagnato l’1,3%, il Dow lo 0,55%. Seduta negativa per la Borsa di Tokyo, che ha archiviato le contrattazioni in ribasso dello 0,35% a 22.182 punti.

Neuer Inhalt Horizontal Line