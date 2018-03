Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 febbraio 2018 9.11 19 febbraio 2018 - 09:11

Apertura in ribasso per la borsa svizzera: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 8966,37 punti, in flessione dello 0,23% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,26% a 10'326,79 punti.

Dopo le forti perdite di fine gennaio e inizio febbraio la situazione sui mercati si è stabilizzata, come testimoniato in Svizzera anche dal calo dell'indice di volatilità VSMI. La prudenza è comunque ancora d'obbligo e gli investitori tendono a non impegnarsi.

Le variazioni dei singoli titoli sono inferiori al mezzo punto percentuale, con l'unica eccezione di Swiss Life (+1,55%), che beneficia di una raccomandazione di UBS.

Intanto Wall Street ha chiuso venerdì debole (Dow Jones -0,23% a 7239,47 punti, Nasdaq +0,08% a 25'219,38 punti), mentre Tokyo ha oggi fatto faville grazie all'aumento del 9% delle esportazioni giapponesi in gennaio (Nikkei +1,97% a 22'149,21 punti).

Le altre piazze europee hanno avviato le contrattazioni con il segno più: nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax +0,35% a 12'495,07 punti), Parigi (Cac 40 +0,26% a 5295,33 punti), Londra (Ftse-100 +0,14% a 7304,62 punti) e Milano (Ftse Mib +0,22% a 22'848 punti).

