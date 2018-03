Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 febbraio 2018 9.10 21 febbraio 2018 - 09:10

Apertura in ribasso per la borsa svizzera: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 8952,38 punti, in flessione dello 0,32% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,35% a 10'296,64 punti.

Gli investitori si mostrano prudenti in vista della pubblicazione dei verbali dell'ultima seduta della Federal Reserve. I documenti non dovrebbero nascondere sorprese, ma riportano in primo piano il tema dell'aumento dei tassi d'interesse.

Sul fronte interno mancano spunti di rilievo e tutte le blue chip presentano variazioni meramente frazionali. I titoli finanziari si difendono tendenzialmente meglio di quelli ciclici.

Intanto Wall Street ha chiuso ieri in negativo (Dow Jones -1,01% a 24'964,75 punti, Nasdaq -0,07% a 7234,31 punti), mentre Tokyo si è mostrata oggi un po' più ispirata (Nikkei +0,21% a 21'970,81 punti).

Anche le altre piazze europee hanno avviato le contrattazioni deboli: nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax -0,41% a 12'436,91 punti), Parigi (Cac 40 -0,22% a 5278,48 punti), Londra (Ftse-100 -0,09% a 7.240,05 punti) e Milano (Ftse Mib -0,31% a 22'614 punti).

