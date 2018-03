Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Apertura in ribasso per la borsa svizzera: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 8958,06 punti, in flessione dello 0,38% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,36% a 10'318,81 punti.

Il mercato sembra quindi volersi ulteriormente allontanare dai 9000 punti SMI, una quota che era appena stata riconquistata. Il movimento fa seguito all'arretramento di Wall Street (Dow Jones -1,16% a 25'410,03 punti, Nasdaq -1,23% a 7330,35 punti) e delle borse asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -1,44% a 22'068,24 punti).

Le ultime dichiarazioni del presidente della Federal Reserve Jerome Powell sono rimaste nelle attese. Gli investitori si mostrano però prudenti, anche perché nel pomeriggio sono attesi importanti dati macroeconomici americani, a partire da nuove indicazioni sulla crescita economica.

Sul fronte interno le variazioni dei singoli titoli SMI sono solo frazionali. L'interesse è puntato sul mercato allargato, dove numerose imprese hanno informato sull'andamento degli affari.

Anche le altre piazze europee hanno avviato le contrattazioni deboli: nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax -0,51% a 12'427,46 punti), Parigi (Cac 40 -0,42% a 5321,50 punti), Londra (Ftse-100 -0,48% a 7247,52 punti) e Milano (Ftse Mib -0,51% a 22'608 punti).

