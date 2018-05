Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 9.12 23 maggio 2018 - 09:12

Apertura in ribasso per la borsa svizzera: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 8894,38 punti, in flessione dello 0,47% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,45% a 10'605,78 punti.

Il mercato è influenzato dalle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che si è detto scontento degli ultimi colloqui fra Stati Uniti e Cina in ambito commerciale. In Europa ci si interroga invece sulle conseguenze che un governo italiano formato da Movimento Cinque Stelle e Lega potrà avere sull'Eurozona.

Sul fronte interno sorvegliata speciale è Julius Bär (-0,89%), che ha annunciato di aver superato i 400 miliardi di franchi di patrimoni amministrati. Anche tutti gli altri titoli principali sono negativi.

