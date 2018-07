Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 luglio 2018 9.29 02 luglio 2018 - 09:29

Apertura in ribasso per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 8520,78 punti, in flessione dell'1,03% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,97% a 10'227,19 punti.

Il mercato è influenzato dalle tensioni commerciali globali e dai deboli impulsi provenienti dalla piazze asiatiche, con Tokyo che ha chiuso ai minimi da due mesi e mezzo (Nikkei - 2,21% a 21'811,93 punti).

Sul fronte macroeconomico si aspettano i dati mensili sulla disoccupazione nell'Eurozona, l'indice Pmi in Europa e Germania, nonché i prezzi alla produzione nel Vecchio Continente. Dagli Stati Uniti giungeranno i dati relativi alle spese per le costruzioni edili e l'indice Pmi manifatturiero.

