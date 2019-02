Apertura in ribasso per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9430,49 punti, in flessione dello 0,32% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,40% a 11'003,90 punti.

Un certo rilassamento era atteso, dopo che l'SPI ha raggiunto ieri un massimo di tutti i tempi. Qua e là sono previsti realizzi di guadagno. Un certo nervosismo è dovuto anche al conflitto fra India e Pakistan, ma a livello internazionale l'attenzione sarà concentrata sull'incontro fra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un.

Sul fronte interno le variazioni dei singoli titoli sono solo frazionali: fa eccezione solo Geberit (-1,08%).

