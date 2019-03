Apertura in ribasso per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9319,75 punti, in flessione dello 0,23% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,15% a 11'042,29 punti.

Il mercato è dominato dall'incertezza dovuta agli sviluppi della Brexit. Oggi è previsto un nuovo voto del parlamento inglese. Sul fronte congiunturale gli investitori guarderanno ai dati sulla produzione industriale in gennaio in Europa e all'indice americano dei prezzi alla produzione in febbraio.

In Svizzera vi è molto movimento sul mercato allargato, dove diverse aziende hanno presentato i bilanci, mentre più tranquilla appare la situazione nel club delle blue chip, che offrono variazioni solo frazionali: fa eccezione solo Lonza (-1,02%).

