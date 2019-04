Apertura in ribasso per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9522.85 punti, in flessione dello 0,19% rispetto a venerdì.

La settimana si annuncia all'insegna dello sbarco di due nuove matricole, Alcon domani e Stadler Rail venerdì. In primo piano vi sarà anche la stagione dei trimestrali.

Sul fronte interno le variazioni dei singoli titoli sono solo frazionali e inferiori al mezzo punto percentuale. Nel mercato allargato Bossard (-0,32%) ha informato sull'andamento degli affari. Anche le altre piazze europee hanno avviato le contrattazioni deboli.

