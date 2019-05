Apertura in ribasso per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9737,84 punti, in flessione dello 0,33% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,23% a 11'707,91 punti.

Gli investitori appaiono titubanti ad impegnarsi, in attesa di conoscere gli ultimi dati sul mercato del lavoro americano che saranno pubblicati nel pomeriggio. Scarsi impulsi arrivano dall'Asia: le borse cinesi e giapponesi erano chiuse. Wall Street ha chiuso ieri in negativo (Dow Jones -0,46% a 26'307,79 punti, Nasdaq -0,16% a 8036,77 punti),

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su Swiss Re (-0,86%), che ha pubblicato risultati trimestrali inferiori alle previsioni degli analisti.

Neuer Inhalt Horizontal Line