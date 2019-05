Apertura in ribasso per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9604,58 punti, in flessione dell'1,12% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva l'1,04% a 11'624,92 punti.

A pesare sono gli sviluppi sul mercato obbligazionario, con i rendimenti dei titoli di stato che fungono da campanello d'allarme sul futuro della congiuntura mondiale. In ambito geopolitico tengono banco la vertenza commerciale fra Stati Uniti e Cina, la Brexit e le tensioni fra l'Italia e l'Ue.

In Svizzera tutti i titoli principali si presentano in rosso: particolarmente sotto pressione è Swatch (-2,00%).

Neuer Inhalt Horizontal Line