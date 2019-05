Apertura in ribasso per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9510,09 punti, in flessione dello 0,33% rispetto a mercoledì, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,29% a 11'517,03 punti.

Sul mercato pesano le nuove minacce di dazi da parte del presidente americano Donald Trump, in questo caso nei confronti del Messico. Le vertenze commerciali portano gli investitori a temere per la congiuntura mondiale.

La giornata si presenta ricca sul versante macroeconomico: dalla Germania arriverà il dato sull'inflazione e dagli Usa gli indici su consumi, inflazione e fiducia dei consumatori.

