Apertura in ribasso per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9914,24 punti, in flessione dello 0,23% rispetto a venerdì.

Il mercato è influenzato dalla debolezza delle borse asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -0,23% a 21'416,79), e di Wall Street (Dow Jones -0,25% a 27'154,20 punti, Nasdaq -0,88% a 7834,90 punti), che venerdì ha chiuso la sua peggiore settimana dal mese di maggio. La settimana si annuncia molto carica di risultati semestrali. In Svizzera oggi ha avviato le danze Julius Bär (+2,92%).

Anche le altre piazze europee hanno avviato le contrattazioni con poco entusiasmo: nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax +0,04% a 12'265,53 punti), Parigi (Cac 40 -0,04% a 5550,30 punti) e Milano (Ftse Mib -0,12% a 21'615 punti).

