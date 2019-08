Apertura in ribasso per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9'737,19 punti, in flessione dello 0,15% rispetto a ieri.

Sul fronte congiunturale vanno segnalati i dati sulla crescita in Giappone superiori alla previsioni, mentre gli ultimi indicatori macroeconomici cinesi vengono considerati deboli. In primo piano rimangono le tensioni commerciali globali e, come nuovo fattore di incertezza, vi sono gli sviluppi politici in Italia, dove si profilano nuove elezioni.

In Svizzera le variazioni dei principali titoli sono solo frazionali: gli scarti maggiori vengono mostrati dai bancari Credit Suisse (-0,98%) e UBS (-0,80%), nonché da LafargeHolcim (-0,94%).

