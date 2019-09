Apertura in ribasso per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 10'023,13 punti, in flessione dello 0,50% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,63% a 12'190,08 punti.

Al centro dell'attenzione vi sono le prossime decisioni della Banca centrale europea, che saranno comunicate giovedì, e gli sviluppi della Brexit. Nuovi impulsi potrebbero arrivare in giornata con la pubblicazione di alcuni dati macroeconomici.

Sul fronte interno resta da vedere se il mercato tornerà presto a raggiungere nuovamente il massimo storico registrato ieri in mattinata. "Se proseguirà la fase di correzione dei valori difensivi questo non avverrà a breve", ha commentato un operatore. Le variazioni dei singoli titoli sono solo frazionali: fa eccezione UBS (+1,37%), che si conferma tonica come ieri.

