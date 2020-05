Apertura in ribasso per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9448,13 punti, in flessione dell'1,88% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI perdeva l'1,71% a 11'702,72 punti.

A pesare sull'umore degli investitori è il ravvivarsi del braccio di ferro fra Stati Uniti e Cina, dopo le ultime parole del presidente americano Donald Trump sull'origine del coronavirus.

Venerdì Wall Street ha terminato in netto calo. Mancano invece segnali chiari dai mercati asiatici: molti erano chiusi, a cominciare da Tokyo.

Pure le altre piazze europee hanno avviato le contrattazioni in modo debole: nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax -2,02% a 9434,42 punti), Londra (Ftse-100 -0,73% a 5720,97 punti) e Milano (-4,83% a 17'194,54 punti).

