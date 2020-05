Apertura in ribasso per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9502,66 punti, in flessione dello 0,10% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,24% a 11'794,21 punti.

Gli investitori si muovono con prudenza, in attesa della pubblicazione di numerosi dati congiunturali sia nell'Eurozona che negli Stati Uniti. Da oltre Atlantico arriveranno in particolare le prime indicazioni sugli ultimi sviluppi del mercato del lavoro, un fattore decisivo per cercare di capire come evolveranno i consumi.

Sul fronte interno la giornata si presenta tranquilla. I titoli SMI offrono al momento variazioni meramente frazionali.

Anche le altre piazze europee hanno avviato le contrattazioni deboli: nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax -0,31% a 10'695,69 punti), Parigi (Cac 40 +0,02% a 4484,16 punti) e Milano (Ftse Mib -0,12 a 17364 punti).

Ieri Wall Street ha terminato in positivo (Dow Jones +0,56% a 23'883,09 punti, Nasdaq +1,12% a 8809,12 punti), mentre oggi Tokyo era chiusa per festività.

