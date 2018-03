Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2018 11.46 15 marzo 2018 - 11:46

Mattinata in negativo per la borsa svizzera: alle 11.40 l'indice dei valori guida SMI segnava 8'828.42 punti, in flessione dello 0,46%, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,11% a 10'296.71 punti.

Sui mercati continua a regnare un certo nervosismo in vista di informazioni provenienti da Oltreoceano, tra cui ad esempio i dati riguardanti i sussidi ai senza lavoro, lo Empire State Index e i prezzi all'importazione e all'export per febbraio.

I timori di una escalation della controversia commerciale tra Stati Uniti e Cina continua a pesare sugli investitori, ha sottolineato un operatore. La nomina di Larry Kudlow - chiaramente schierato in campo protezionistico - come nuovo consigliere economico del presidente americano Donald Trump ha naturalmente aumentato le preoccupazioni. Tra gli investitori si delinea una crescente disponibilità a cedere i titoli.

Neuer Inhalt Horizontal Line