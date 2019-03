Prosegue anche nel pomeriggio in territorio positivo l'ultima seduta settimanale alla borsa svizzera. Attorno alle 15:15, l'indice principale SMI avanzava dello 0,27% a 9414,26 punti, quello allargato SPI dello 0,30% a 10'997,64 punti.

La piazza zurighese si allinea all'ottimismo del resto d'Europa, legato a una possibile svolta positiva nella vertenza fra Stati Uniti e Cina sui dazi. La deludente conclusione del vertice vietnamita tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un non sembra invece pesare troppo sull'umore degli operatori.

In Svizzera, la stagione dei risultati annuali si prende una pausa: nessuna grossa azienda ha pubblicato le proprie cifre. L'industria manifatturiera ha rialzato la testa in febbraio dopo una flessione nel mese di gennaio: il corrispondente indice è cresciuto di 1,1 punti per attestarsi a 55,4. Dal canto suo, Raiffeisen ha annunciato un forte calo dell'utile nel 2018 (-41% a 540,98 milioni) a causa di "oneri eccezionali" strascico dell'era Pierin Vincenz, l'ex CEO della banca finito in prigione.

Tra le blue chip, maglia nera è ABB (-0,78%), ma poco brillante appare pure Novartis (-0,11%), che fa peggio degli altri pesi massimi difensivi Roche (+0,05%) e Nestlé (+0,07%). Non convincono gli assicurativi, in particolare Swiss Life (-0,02%) e Zurich Insurance (-0,09%), mentre riesce a smarcarsi Swiss Re (+0,22%).

Fra i titoli più ricercati quelli del lusso, con Swatch (+2,30%) imitata almeno parzialmente da Richemont (+1,62%). Consistenti guadagni anche per Adecco (+2,20%) e soprattutto Lonza (+3,93%). Tra i bancari andamento simile per UBS (+0,43%), Credit Suisse (+0,53%) e Julius Baer (+0,55%).

Nel mercato allargato, buona la performance del gruppo tessile lucernese Calida (+3,52%), che ha comunicato di aver aumentato sia le vendite che l'utile nel 2018.

