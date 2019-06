Giornata da record per la borsa svizzera che chiude con un dato da primato storico: l'SMI ha infatti terminato la seduta a 9835,87 punti, in progressione dello 0,89% rispetto a venerdì, mentre l'SPI ha guadagnato lo 0,86% a 11'883,11 punti.

In giornata lo SMI ha raggiunto un valore ancora più elevato, 9871,44 punti. Il precedente valore di primato in chiusura di seduta, 9786,51 punti, risaliva all'inizio di maggio.

Le notizie macroeconomiche oggi sono state scarse e le tensioni geopolitiche hanno influenzato gli investitori solo marginalmente. "Sembra che i mercati credano in una composizione amichevole" della controversia commerciale tra la Cina e gli Stati Uniti, "nonostante il fatto che finora non siano stati compiuti progressi significativi", indicano gli analisti di ActivTrades in un commento.

Solo Nestlé (-0,16% a 101,24 franchi) e Swiss Re (-0,10% a 98.76 franchi) hanno chiuso in rosso.

Roche (+1,41% a 273,20 franchi) ha reso nota la partenza del consigliere d'amministrazione Peter Voser alla fine di giugno e ha pubblicato risultati positivi per il suo farmaco Gazyva. In progressione anche il concorrente Novartis (+0,49% a 87,73 franchi).

Col vento in poppa i bancari Credit Suisse (+2,68% a 11,70 franchi) e UBS (+1,93% a 11,86 franchi).

Anche LafargeHolcim (+1,62% a 50,32 franchi) è risultata nettamente in territorio positivo. Gli analisti di UBS hanno aumentato l'obiettivo del corso e la raccomandazione del gigante del cemento.

ABB (+1,36% a 19,35 franchi) ha reagito positivamente alle rivendicazioni di uno dei suoi azionisti, Artisan Partners, che chiede ulteriori cessioni di attività.

