La borsa svizzera sta recuperando terreno, pur rimanendo in territorio negativo: alle 15.00 l'indice dei valori guida SMI segnava 9526,65 punti, in flessione dello 0,16% rispetto a mercoledì, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,06% a 11'543,22 punti.

Il mercato è trainato da Nestlé (+1,07%) e Roche (+0,13%), che fra i pesi massimi difensivi si fanno preferire a Novartis (-0,71%). Rimangono in difficoltà i valori più sensibili alla congiuntura come ABB (-0,73%), Adecco (-1,03%) e LafargeHolcim (-1,24%). Arretra pure il segmento del lusso, con Swatch (-2,88%) e Richemont (-1,27%) che soffrono per il rallentamento economico in Cina. Poco ispirati sono pure i bancari UBS (-1,07%) e Credit Suisse (-1,22%).

Nel mercato allargato AMS (-1,76%) subisce l'impatto delle deboli vendite di Iphone in Cina. Il raffreddamento in atto nel paese a partito unico induce gli investitori ad allontanarsi anche da Sensirion (-1,73%) e U-blox (-2,60%).

