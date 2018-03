Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 febbraio 2018 15.22 21 febbraio 2018 - 15:22

La borsa svizzera rimane orientata al ribasso anche nel pomeriggio: a poco più di due ore dalla chiusura l'indice dei valori guida SMI segnava 8954,26 punti, in flessione dello 0,30% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,27% a 10'305,02 punti.

Vi è attesa per la pubblicazione dei verbali dell'ultima seduta della Federal Reserve: come sempre gli specialisti sperano che possano fornire indicazioni circa i ritmi del previsto aumento dei tassi d'interesse americani. Come noto i mercati temono che una stretta monetaria troppo decisa possa portare alla fine di un ormai lungo periodo di rialzo dei corsi azionari.

Sul fronte interno mancano tuttora spunti di rilievo, ma diverse blue chip sono in ripresa. In ordine sparso si presentano ora i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-1,18%), Adecco (+0,72%), Geberit (-0,05%), LafargeHolcim (+0,22%) - che ha annunciato la costruzione di un nuovo cementificio in India per 200 milioni di franchi - e Sika (-0,45%). Nel segmento del lusso Swatch (+0,34%) è stata sorpassata Richemont (+0,59%).

Poco mossi appaiono i bancari UBS (-0,08%), Credit Suisse (-0,20%) e Julius Bär (+0,06%). Le vendite del comparto finanziario interessano comunque anche gli assicurativi Swiss Life (-0,47%), Zurich (+0,13%) - sostenuta da un giudizio di JPMorgan - e Swiss Re (-0,77%): quest'ultima società informerà venerdì sull'andamento degli affari.

Non aiuta il listino Nestlé, che ha comunicato il nome del nuovo responsabile della filiale americana, Steve Presley. Lo stesso orientamento è ricalcato anche dagli altri due pesi massimi difensivi Novartis (-0,40%) e Roche (-0,56%).

Nel mercato allargato i riflettori rimangono ancora una volta puntati su Temenos (-0,52%), che ha trovato un accordo per rilevare la britannica Fidessa. Basilea (-1,39%) ha annunciato un cambiamento ai vertici. Ha informato sul bilancio 2017 la banca Linth (valore non ancora scambiato).

