Questo contenuto è stato pubblicato il 3 luglio 2018 15.32 03 luglio 2018 - 15:32

La borsa svizzera si conferma saldamente in rialzo anche nel pomeriggio: alle 15.30 circa l'indice dei valori guida SMI segnava 8636,00 punti, in progressione dell'1,25% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava l'1,12% a 10'353,45 punti.

Il mercato ha ampliato i guadagni sulla scia dell'intesa trovata in seno alla coalizione di governo in Germania. Gli osservatori si affrettano però anche a ricordare che permangono le incertezze globali, relative in particolare alle vertenze commerciali.

Tutti i principali titoli sono in positivo, ad eccezione di LafargeHolcim (-0,29%). Trainano il listino i pesi massimi difensivi Nestlé (+1,91%), Novartis (+1,71%) - nonostante un abbassamento del rating da parte di Moody's - e Roche (+1,37%).

