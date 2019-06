Seduta tutta negativa quella odierna per la Borsa svizzera, dopo i forti rialzi di ieri e in attesa delle decisioni della Fed. L'SMI ha chiuso in calo dello 0,27% a 9'961.65 punti, l'SPI dello 0,26% a 12'024.03 punti.

Il clima sulla piazza era tutto sommato buono, ma il listino principale è stato trainato al ribasso dai pesi massimi difensivi Nestlé (-1,13% a 101.08 franchi) e Novartis (-0,51% a 90.96 franchi); Roche (+0,05% a 279.00 franchi) si è portata in territorio positivo all'ultimo momento. Sotto pressione SGS (-1,27% a 2'571.00 franchi) e Givaudan (-1,59% a 2'786.00 franchi).

In forte rialzo invece il lusso, con Swatch che è salita dello 0,79% a 266.60 franchi e Richemont dello 0,29% a 81.64 franchi. Hanno chiuso in rialzo anche i bancari, con UBS che segna un +0,94% a 11.77 franchi e Credit Suisse un +1,20% a 11.82 franchi. Contrastati i ciclici, con LafargeHolcim in progressione dello 0,67% a 49.22 franchi, ABB dello 0,29% a 19.25 franchi e Adecco dello 0,17% a 58.94 franchi mentre Geberit ha lasciato sul terreno lo 0,73% a 463.00 franchi e Sika lo 0,31% a 162.80 franchi.

