La Borsa svizzera ha chiuso la giornata in positivo: l'indice SMI, che ha registrato un record aprendo la giornata sopra ai 10'000 punti, ha terminato a 9'978,52 punti, in progressione dello 0,17% rispetto a ieri, mentre l'SPI ha guadagnato lo 0,25% a 12'054,39 punti.

Sul listino di Zurigo hanno faticato tutto il giorno i bancari Credit Suisse (-2,16% a 11,56 franchi) e UBS (-2,55% a 11,47 franchi).

Al di sotto della linea di demarcazione hanno chiuso anche i ciclici Geberit (-0,54% a 460,50 franchi) e LafargeHolcim (-0,18% a 49,13 franchi), che ha riferito di aver ricevuto quasi 77 milioni di dollari per il suo riacquisto del debito, nonché il chimico-farmaceutico Lonza (-0,45% a 333,20 franchi). Di segno meno anche gli assicurativi Swiss Re (-0,30% a 99,56 franchi), Swiss Life (-0,08% a 477.30 franchi) e Zurich Insurance (-0,18% a 339,30 franchi), come pure Swisscom (-0,06% a 494,70 franchi).

In particolare progressione sono risultati i titoli del lusso con Swatch che è avanzata del 2,21% (a 272,50 franchi) e Richemont, che col passare delle ore ha ridotto i guadagni per chiudere con un +0,20% a 81,80 franchi. È di oggi l'annuncio che il settore orologiero in maggio ha registrato un aumento delle esportazioni dell'11,4% su un anno a 2,04 miliardi di franchi.

La giornata è stata molto favorevole pure per i ciclici Sika (+1,23% a 164,80 franchi), ABB (+0,83% a 19,41 franchi) e Adecco (+0,81% a 59,42 franchi).

Bene anche i pesi massi difensivi: Roche ha terminato in progressione dello 0,59% (a 280,65 franchi), Nestlé dello 0,91% (a 102,00 franchi) e Novartis dello 0,15% (a 91,10 franchi). In crescita anche l'altro farmaceutico Alcon (+0,15% a 58,55 franchi).

