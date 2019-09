La seduta prosegue in rialzo alla borsa svizzera: alle 15.15 l'indice dei valori guida SMI segnava 9937,05 punti, in progressione dello 0,42% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,34% a 12'102,08 punti.

La giornata si presenta sostanzialmente povera di impulsi, complice la festività americana del Labor Day. Continuano a non presentare un andamento univoco i bancari UBS (-0,48%) e Credit Suisse (+0,52). In ordine sparso pure i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-0,19%), Geberit (-0,11%), LafargeHolcim (+0,47%), Adecco (+2,11%) - favorita da una raccomandazione di Credit Suisse - e Sika (invariata). Marcia sul posto Novartis (+0,08%), mentre maggiore dinamismo è offerto dagli altri due pesi massimi difensivi, Roche (+1,50%) e Nestlé (+0,52%).

Nel mercato allargato hanno pubblicato il bilancio di metà anno Burkhalter (-1,79%), Aluflexpack (+4,37%) e Hiag (-4,22%).

