La Borsa svizzera ha continuato a muoversi al di sotto della linea di demarcazione per tutta la mattina. Poco dopo le 11.30 l'indice dei valori guida SMI perdeva l'1,09 a 9'908,45 punti e quello allargato SPI l'1,04% a 12'051,55 punti.

Le incertezze commerciali e geopolitiche preoccupano gli investitori. L'euforia suscitata dal potenziale accordo commerciale annunciato venerdì dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump tra Washington e Pechino si è rapidamente dissipata.

Sul listino principale, in cui tutti i titolo sono in negativo, pesano in particolare i farmaceutici Novartis (-1,56%) e Roche (-1,30%). L'altro peso massimo difensivo Nestlé cede lo 0,77%.

Netti cali sono registrati anche dai titoli finanziari: UBS perde lo 0,99% e Credit Suisse l'1,74%. Flessioni di oltre l'1% per Zurich (-1,03%) e Swiss Re (-1,13%), mentre Swiss Life è in calo dello.

Per quanto riguarda i titoli più sensibili alla congiuntura, ABB scende dell'1,30%, Adecco dell'1,85%, Geberit dell'1,35% e LafargeHolcim dello 0,93%.

Sul mercato allargato Sunrise guadagnava lo 0,25%. Il gruppo americano Liberty Global, che vuole vendere alla controparte l'operatore elvetico UPC ha reso noto di partecipare con mezzo miliardo di franchi all'aumento di capitale che Sunrise deve riuscire a realizzare per poter comprare l'ex Cablecom.

