Questo contenuto è stato pubblicato il 11 giugno 2018 15.25 11 giugno 2018 - 15:25

Prosegue sopra la linea di demarcazione la prima seduta settimanale della Borsa svizzera: attorno alle 15.10 l'indice principale SMI guadagnava ancora lo 1,06% a 8'602,25 punti, quello allargato SPI lo 0,89% a 10'342,18 punti.

Gli investitori hanno ormai archiviato le tensioni dovute alle divisioni emerse dal G7, in modo particolare per la vicenda dei dazi imposti dagli Stati Uniti su alluminio e acciaio, e attendono l'esito del vertice di Singapore tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. I mercati non sembrano per ora essere spaventati dalla riunione di giovedì della Banca centrale europea (Bce) quando, con molta probabilità, saranno prese decisioni sulla fine del Quantitative Easing.

Tra le blue chip risultano in netta progressione i bancari Credit Suisse (+3,26%) e Ubs (+3,06%), seguite da Julius Baer (+1,16%). Prosegue bene anche per Sika (+2,61%), che oggi pomeriggio tiene l'assemblea generale straordinaria in cui vengono discussi dettagli riguardo all'accordo con il colosso francese Saint-Gobain. Più moderata quanto a crescita risulta fino ad ora la giornata per Richemont (+0,15%) e Novartis (+0,16%). In flessione, seppur lieve, è invece solo Adecco (-0,13%).

