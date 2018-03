Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

28 febbraio 2018 15.32

La seduta si conferma in ribasso per la borsa svizzera, che si sta comunque risollevando dai minimi di giornata: alle 15.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 8971,91 punti, in flessione dello 0,23% rispetto a ieri.

Il listino globale SPI perdeva lo 0,32% a 10'322,84 punti.

La notizia del giorno è relativa alla crescita dell'economia americana: il prodotto interno lordo è aumentato del 2,5% nel quarto trimestre. Il dato è in linea con le attese.

Per quanto riguarda i singoli titoli non univoci si presentano ormai i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,13%), Novartis (-0,30%) e Roche (-1,02%).

Non hanno più un orientamento preciso i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-0,56%), Adecco (-0,08%), Geberit (+0,02%), LafargeHolcim (+0,14%) - che presenterà venerdì i conti - e Sika (+0,90%). Nel segmento del lusso Swatch (-0,32%) si muove in linea con Richemont (-0,48%).

Perdite limitate vengono mostrate dai bancari UBS (-0,22%) e Credit Suisse (-0,20%), mentre ha accelerato Julius Bär (+0,42%). Marciano sul posto gli assicurativi Zurich (invariata) e Swiss Life (+0,03%), flette lievemente Swiss Re (-0,23%).

Nel mercato allargato praticamente non si contano le aziende che oggi hanno reso noto i bilanci 2017. Fra quelle più sotto pressione figurano EFG (-10,96%), che ha sofferto per l'integrazione di BSI e per i deflussi, e Leclanché (-14,69%), che prevede una forte perdita e una situazione di potenziale sovraindebitamento.

Non hanno convinto nemmeno le ultime novità presentate da Kühne+Nagel (-5,13%), Sulzer (-3,67%), Valora (-2,51%) e APG SGA (-0,24%). Bene accolte sono state per contro le cifre di Georg Fischer (+0,50%), Zehnder (+0,12%) e Intershop (+0,96%).

