Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2018 15.42 15 marzo 2018 - 15:42

La seduta si conferma come in mattinata tendenzialmente in ribasso alla borsa svizzera: alle 15.45 l'indice dei valori guida SMI segnava 8'847,18 punti, in flessione dello 0,25% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,35% a 10'321,06 punti.

Il mercato elvetico è chiaramente in rosso anche oggi pomeriggio, continuando così la tendenza al ribasso evidenziatasi negli scorsi due giorni. Dopo un inizio in sordina, l'indice SMI ha continuato a perdere terreno, anche se la maggior parte delle perdite sono tuttora imputabili a Roche, che scende del 3,15%.

Il gruppo farmaceutico basilese ha avviato il pagamento del dividendo: due giorni fa quest'ultimo era stato alzato a quota 8,30 franchi per il 2017, in quello che costituisce il 21mo incremento consecutivo della cedola.

Al di sotto della linea di demarcazione si situano anche Swisscom (-0,16%), ABB (-0,09%), e Novartis (0,05%). L'altro peso massimo difensivo Nestlé si mantiene invece faticosamente a galla (+0,05%).

