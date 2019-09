La borsa svizzera si mantiene in rialzo, pur ripiegando dai massimi di giornata: alle 15.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 9922,89 punti, in progressione dello 0,71% rispetto a ieri, mentre il listino allargato SPI guadagnava lo 0,70% a 12'096,47 punti.

In evidenza rimangono Swatch (+2,74%) e Richemont (+3,29%), favorite dagli sviluppi politici a Hong Kong. Bene orientati sono anche i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (+0,62%), Adecco (+0,80%), Geberit (+0,94%), LafargeHolcim (+0,52%) e Sika (+0,71%). Abbastanza dinamici si stanno rivelando i bancari UBS (+0,49%) e Credit Suisse (+1,30%). Non si sottraggono alla loro funzione di traino i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,50%), Novartis (+0,48%) e Roche (+0,55%).

Nel mercato allargato si mettono in luce Temenos (+3,15%), favorita da una raccomandazione di JP Morgan, e Zur Rose (+5,31%), grazie a un giudizio di Mainfirst. Stadler Rail (+1,52%) ha indicato che fornirà sino a 50 tram a Berna. Polyphor (-17,99%) soffre per i semestrali, mentre BKW (-1,00%) limita le perdite, dopo essere balzata in avanti ieri del 17% in seguito alla pubblicazione del bilancio di metà anno.

