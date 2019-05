Dopo una partenza in lieve ribasso la Borsa svizzera ha virato in positivo: alle 11.15 l'indice dei valori guida SMI segnava 9771,05 punti, in progressione dello 0,26% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,35% a 11'749,14 punti.

Come sulle altre piazze continentali anche sul mercato elvetico domina la prudenza: pochi vogliono impegnarsi prima di conoscere gli ultimi dati sul mercato del lavoro americano che saranno pubblicati nel pomeriggio.

Il titolo maggiormente sotto pressione è Swiss Re (-2,67%), che ha pubblicato risultati trimestrali inferiori alle previsioni degli analisti. Swiss Life (-3,04%) arretra in modo più marcato, ma solo perché da oggi è scambiata senza la cedola del dividendo, mentre Zürich (+0,06%) è ferma ai blocchi di partenza. Nello stesso comparto finanziario fra i bancari UBS (+0,37%) si fa preferire a Credit Suisse (-1,48%), che a sua volta subisce l'effetto della mancanza del dividendo.

In ordine sparso si presentano i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-0,82%), Adecco (+0,10%), Geberit (-0,28%), LafargeHolcim (+0,42%) e Sika (-0,03%). Nel segmento del lusso Swatch (-0,10%) arranca dietro a Richemont (+0,38%). Trainano con forza il listino Novartis (+0,77%) e Roche (+0,95%), mentre minore dinamismo è offerto dal terzo peso massimo difensivo, Nestlé (+0,20%).

