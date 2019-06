Dopo i primissimi scambi in ribasso la Borsa svizzera è passata sopra la parità: alle 09.20 l'indice principale SMI avanza dello 0,08% a 9'605.59 punti, quello allargato SPI dello 0,44% a 4'112.01 punti.

Avvio debole anche per le principali piazze europee, con il FTSE 100 di Londra che nei primi scambi saliva dello 0,03% a 7'221,03 punti, il DAX di Francoforte che cresceva dello 0,08% a 11'981,18 punti, il CAC 40 di Parigi che progrediva dello 0,06% a 5'271,26 punti mentre il FTSE Mib di Milano era invariato a 20'229 punti.

Chiusura in forte rialzo invece stamani per Tokyo, dove l'indice Nikkei ha guadagnato l'1,80% a 20'776,10 punti, spinto dall'apertura della Fed a un taglio dei tassi di interesse. Per lo stesso motivo ieri sera ha terminato le contrattazioni in netta progressione anche Wall Street: il Dow Jones è salito del 2,06% a 25'332,18 punti, il Nasdaq del 2,65% a 7'527,12 punti e lo S&P 500 del 2,14% a 2.803,27 punti.

