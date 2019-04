Dopo una mattinata complessivamente in calo l'indice principale della Borsa svizzera è passato sopra la parità. Alle 15.15 l'SMI avanza dello 0,35% a 9'604.59 punti. Intanto il listino allargato SPI ha ampliato i guadagni e segna ormai un +0,61% a 11'549.41 punti.

Nel listino principale in forte calo Swiss Re (-4,81% o -4.95 franchi) e Adecco (-3,66% o 2.20 franchi), che vengono però contrattati senza la cedola del dividendo di rispettivamente 5.60 e 2.50 franchi. Per il titolo assicurativo Credit Suisse ha peraltro aumentato l'obiettivo del corso.

Si mettono invece in luce Lonza (+4,37%) sulla scia dei trimestrali presentati giovedì scorso e dell'aumento dell'obiettivo del corso del titolo da parte di JPMorgan e CFRA, Givaudan (+1,40%), Roche (+1,37%), che aveva reso note le sue cifre mercoledì e che ha comunicato oggi di aver sviluppato un nuovo test per la diagnosi di tumori al seno e allo stomaco, Nestlé (+1,02%) - che aveva pubblicato i conti di gennaio-marzo giovedì scorso - e Sika (pure +1,02%).

Nel mercato allargato Wisekey cresce del 3,68% grazie a una joint venture in Arabia Saudita e Stadler Rail dell'1,64% per una commessa in Canada. Aevis, che ha pubblicato oggi il fatturato trimestrale, segna un +0,33%.

