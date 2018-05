Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 maggio 2018 15.31 24 maggio 2018 - 15:31

Dopo una mattinata in rialzo la borsa svizzera ha virato in negativo: alle 15.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 8785,29 punti, in flessione dello 0,11% rispetto a mercoledì, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,08% a 10'496,70 punti.

Sul mercato pesano i timori riguardo alla politica protezionista di cui il presidente americano Donald Trump è tornato a farsi portavoce. Dagli Stati Uniti è inoltre giunta a sorpresa la notizia un aumento delle richieste di sussidio disoccupazione.

Fra i singoli titoli svetta Swatch (+0,62%), dopo che il CEO Nick Hayek nell'assemblea degli azionisti ha parlato di un'accelerazione della crescita dei proventi. In difficoltà è invece Credit Suisse (-1,40%) e, nel mercato allargato, Aryzta (-21,64%).

