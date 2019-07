Dopo un avvio in timido rialzo la borsa svizzera ha virato in negativo: alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 10'055,41 punti, in flessione dello 0,11% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,10% a 12'163,24 punti.

Archiviate cinque sedute positive consecutive il mercato fatica a trovare gli impulsi in grado di sostenere i corsi. La seduta si presenta molto tranquilla, complice l'assenza di notizie sul piano aziendale e la festività nazionale negli Stati Uniti, con Wall Street chiusa.

L'attenzione si sposta quindi già sul rapporto sul mercato del lavoro americano che sarà pubblicato domani. Agli investitori fornirà preziose indicazioni per determinare la probabilità di un prossimo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano