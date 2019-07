La Borsa svizzera è virata in negativo in mattina, dopo aver aperto in rialzo. Alle 11.25 l'SMI calava dello 0,42% a 9'992.95 punti, l'SPI dello 0,41% a 12'025.16 punti.

L'azione Lonza è salita dell'1,66% dopo che stamani il gruppo ha annunciato un fatturato di 3,0 miliardi di franchi, in progressione del 6% rispetto allo stesso periodo del 2018. Le cifre relative alla redditività - adeguate per tenere conto delle rettifiche di valore e dei costi di ristrutturazione del gruppo - mostrano un utile netto di 520 milioni (+10%) e un risultato operativo Ebit di 643 milioni (+7%).

Il titolo Givaudan, a seguito dell'acquisizione della casa tedesca di profumi Drom, è rimasto invariato. I dettagli dell'operazione, il cui completamento è previsto nel terzo trimestre, non sono stati resi noti.

Sul listino principale stanno guadagnando anche Lafargeholcim (+0,26%), Roche (+0.19%) e Zurich (0,23%). Praticamente invariate Adecco e Swisscom, mentre tutti gli altri titoli sono in calo.

Nel listino allargato Sulzer sta perdendo l'1,87%, malgrado abbia registrato una forte crescita nel primo semestre 2019. Il fatturato è aumentato dell'11,5% a 1,77 miliardi, l'utile netto assegnabile agli azionisti del 10,2% a 65,1 milioni.

