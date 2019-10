La borsa svizzera è tornata in territorio negativo nel pomeriggio: alle 15.00 l'indice dei valori guida SMI segnava 10'026,26 punti, in flessione dello 0,06% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,37% a 12'138,19 punti.

L'attenzione è puntata su Nestlé (-1,43%), che ha informato sull'andamento dei ricavi nei primi nove mesi e che ha sofferto per i realizzi di guadagno. Più ispirati sono gli altri due pesi massimi difensivi, Novartis (+0,29%) e Roche (+0,66%). Non presentano un andamento unitario i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-0,32%), Adecco e LafargeHolcim (+0,50%). Perdite vengono mostrate dai bancari UBS (-0,58%), che ha patteggiato una pena di oltre 2 milioni a Milano per un'indagine fiscale, e Credit Suisse (-0,56%).

Nel mercato allargato in difficoltà sono Temenos (-19,97%) e Inficon (-7,79%), che hanno presentato risultati trimestrali inferiori alle previsioni. Conzzeta (+1,28%) rimbalza, dopo le perdite di ieri. Rieter (-8,28%) soffre per un cambiamento di raccomandazione da parte di UBS.

